Tatsächlich sind solche Bodendecker-Pflanzen der Schlüssel zu einem möglichst pflegeleichten, aber trotzdem ökologisch wertvollen Grab. Kombiniert werden sie dann meist noch mit ein paar passenden einheimischen Stauden, also mehrjährigen Blumen. Anschließend muss das Grab möglichst eng bepflanzt werden, erklärt Mäsing.

"Jede Stelle, die nackt ist, wird von der Natur sofort zurückerobert. Das ist dann das Unkraut, was wir nicht so gerne sehen. Und damit mache ich mir unnötig Arbeit." Durch dichtes Pflanzen der ausgewählten Stücke würden diese so flächig zuwachsen und man habe kaum Arbeit, rät der Experte.