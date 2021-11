Nach dem schweren Autounfall mit einem getöteten Mädchen in Witzenhausen in Nordhessen vom Freitag gehen die Ermittler nun davon aus, dass der Fahrer seinen Wagen vorsätzlich in eine Kindergruppe gesteuert hat.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Kassel waren die Ermittler zunächst von einem unbeabsichtigten Unfall ausgegangen. Im Laufe der weiteren Untersuchungen habe sich dann ein bis dahin unbekannter Zeuge gemeldet. Dessen Angaben ließen das Geschehen "in einem völlig anderen Licht" erscheinen. Dies sowie die vorläufige Stellungnahme eines Sachverständigen habe zu der neuen Bewertung des Falles geführt.

Ermittlungen wegen Mordes aufgenommen

Demnach bestehe der dringende Verdacht, dass der Mann eine "aktive Lenkbewegung in Richtung der Grundschüler" gemacht habe. Aufgrund der neuen Erkenntnisse sei davon auszugehen, dass der 30-Jährige "den Tod eines Kinds und die Verletzung mehrerer Kinder vorsätzlich herbeigeführt hat". Der Staatsanwaltschaft Kassel zufolge wird jetzt gegen den Fahrer wegen Heimtückemordes, versuchten Heimtückemordes, vollendeter gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Ein Mädchen getötet, zwei schwer verletzt

Der Autofahrer hatte am Freitag eine Gruppe von Kindern auf dem Weg zur örtlichen Grundschule erfasst. Drei Mädchen wurden dabei frontal von dem Wagen getroffen und erlitten schwere und teils lebensgefährliche Verletzungen. Ein achtjähriges Mädchen erlag wenige Stunden später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Zwei weitere Mädchen im Alter von sieben und acht Jahren wurden schwer verletzt.

Auch der 30-jährige Fahrer aus Witzenhausen, der anschließend noch gegen eine Mauer fuhr, wurde schwer verletzt. Nach dem Vorfall gab es einen Großeinsatz der Rettungskräfte. Auch zwei Rettungshubschrauber wurden entsandt. Der Vorfall ereignete sich nahe einer Kindertagesstätte in Witzenhausen im Werra-Meißner-Kreis. Bildrechte: dpa

Autofahrer in Psychiatrie untergebracht

Der Mann wurde am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Es bestehe der Verdacht, dass der 30-Jährige "an einer beträchtlichen psychiatrischen Erkrankung" leide und diese nach derzeitigem Erkenntnisstand ursächlich für den Tatentschluss gewesen sein könnte, erklärten die Behörden. Hinweise für einen extremistischen oder terroristischen Hintergrund gebe es nicht.

Spendenaktion für betroffenen Familien

Um ihre Anteilnahme zu zeigen, legten zahlreiche Menschen Blumen und Kuscheltiere am Unfallort vor der Kindertagesstätte in Witzenhausen nieder. Wie der Hessische Rundfunk schreibt, hat der Verein "Wir für Witzenhausen" eine Spendenaktion für die betroffenen Familien ins Leben gerufen. "Es ist schrecklich genug, dass so ein Unfall passiert ist. Ich denke, keine Familie ist darauf vorbereitet, so ein junges Familienmitglied beerdigen zu müssen", sagt Gabi Lepper, Vorsitzende des Vereins.

Alle betroffenen Familien sollen Unterstützung bekommen, um etwa psychologische Hilfe in Anspruch nehmen zu können, so Lepper. In einigen Läden in Witzenhausen sollen Spendenhäuser aufgestellt werden, um Bargeld zu sammeln. Auch eine Online-Spende soll möglich sein.