Am Freitag hatte ein 24-jähriger Mann in der Innenstadt von Würzburg in einem Kaufhaus drei Menschen getötet und später auf der Straße sieben Menschen verletzt, fünf davon schwer.



Der Angreifer konnte später unter Mithilfe von couragierten Passanten schließlich von Streifenbeamten überwältigt werden. Er wurde mit einem Schuss in den Oberschenkel gestoppt. Die Ermittlungen zum Tatmotiv laufen. Die Polizei ermittelt auch zu einem möglichen politischen Hintergrund der Tat.