MDR AKTUELL hat die hiesigen kreisfreien Städte und Landkreise zu geplanten Entnahmeverboten befragt. So bereitet der Landkreis Nordsachsen eine Allgemeinverfügung gerade vor, auch in Mittelsachsen beschäftige man sich schon damit. Im Landkreis Bautzen gibt es ein dauerhaftes "Pumpverbot" seit 2019. All diese Entnahmeverbote beziehen sich nur auf Oberflächengewässer, wie Bäche oder Teiche.

Wasserbehörde: Wasser darf nicht einfach verdunsten

Im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt geht die Untere Wasserbehörde noch einen Schritt weiter. Claudia Lembke erklärt: "Wenn Sie einen Brunnen haben, dürfen Sie damit in der Zeit von 12 bis 18 Uhr keinen Rasen bewässern." Es gehe darum, zu sensibilisieren und dafür zu sorgen, dass kein Wasser in der Sonne verdunstet. Die Regelung gilt aber nur für Rasenflächen: Gemüse- und Blumenbeete betrifft das nicht.

Aber wer kontrolliert denn nun, ob jemand Wasser aus Flüssen pumpt oder am Tag den Rasen sprengt? Die Nachbarn? Dazu sagt Lembke lachend: "In den letzten Jahren gab es das ein paar Mal, aber wir sind jeden Tag unterwegs. Das ist praktisch so ein Nebenprodukt, dass wir sehen: Ah, da ist einer da, den wir ansprechen müssten. Also wir werden auch nicht gleich mit der großen Peitsche kommen."

Bußgelder sollen vermieden werden