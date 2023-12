Zum Jubiläum wollen wir uns auch in einer Bonusfolge mit Fragen von Hörerinnen und Hörern beschäftigen. Was finden Sie gut an unserem Podcast, was stört Sie? Welche Folgen waren am interessantesten für Sie? Wo haben Sie Anmerkungen? Was wollten Sie die Hosts sonst schon immer mal über ihre Arbeit am True-Crime-Podcast fragen?

Ihre Fragen können Sie über die Telefonnummer 0800 33 33 004 stellen. Bis zum 15. Dezember ist unser Anrufbeantworter eingeschaltet. Wir versuchen, so viele wie möglich dann in der Bonus-Folge zu beantworten.

Natürlich können Sie uns auch per Mail schreiben. Hier erreichen Sie die Podcast-Redaktion "Die Spur der Täter".

Ein Blick zurück: Seid ihr am Anfang viel aufgeregter gewesen?

Mattis Kießig: Wir haben die ersten vier Folgen als Pilotstaffel produziert und wussten noch gar nicht, wie gut der Podcast bei unseren Hörerinnen und Hörern ankommen würde. Die ersten Folgen haben wir noch in unserem Büro aufgezeichnet und waren natürlich auch ein bisschen aufgeregt. Aber da wir die Fälle gut kannten, hat uns das Sicherheit gegeben. Gerade am Anfang mussten wir vielen Gesprächspartnern noch erklären, was Podcasts sind und was wir da treiben. Mittlerweile sind wir auch bei den Staatsanwaltschaften und Polizeibehörden bekannt und anerkannt. Das erleichtert die Arbeit natürlich und zeigt uns auch, dass wir gute Arbeit leisten.

Was macht ihr inzwischen anders?

Felix Gebhardt: Ich versuche, in der Gestaltung unseres Podcasts auch mehr Frauen zu Wort kommen zu lassen. (…) Das ist auch ein Wunsch, der immer wieder von unserem Publikum kommt. Leider gelingt es nicht immer, aber ich berücksichtige das in unseren Interviewanfragen. Außerdem habe ich in den vergangenen Jahren viel über die klassischen Ermittlungsabläufe oder die Kriminaltechnik gelernt. Das macht die Arbeit der Polizei für mich greifbarer und ich kann somit auch unseren Hörerinnen und Hörern besser erklären, warum ein Fall welchen Lauf nimmt.

Bildrechte: MDR/Laura Becker

Welche Folge war euch emotional besonders in Erinnerung geblieben?

Mattis Kießig: Mich als junger Familienvater lassen die Morde an Mohamed und Elias nicht los. Das Urteil und die vielen Details zu lesen, fiel mir während der Produktion schwer. Als Journalist haben wir eine angemessene Distanz zu den Themen, über die wir berichten. Aber als Vater lässt einen das Erfahrene nicht ganz los. Ich kann damit umgehen und entwickle keine Ängste, aber es erschüttert einen schon.

Außerdem habe ich eine Art Tatkarte in meinem Kopf, wenn ich in Leipzig unterwegs bin. Über die Jahre, nicht nur beim Podcast, sondern auch schon vorher durch die Arbeit für "Kripo live", sind mir viele Orte bekannt, an denen Verbrechen geschehen sind. Ich bewege mich also anders durch die Stadt, als die Menschen um mich herum.