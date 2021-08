An der TU Darmstadt hat es einen mutmaßlichen Giftanschlag gegeben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wird wegen des Anfangsverdacht auf versuchten Mordes gegen Unbekannt ermittelt. Am Montag waren sieben Menschen auf dem Campus Lichtwiese mit Vergifungserscheinungen und Verfärbungen in Kliniken gebracht worden. Eine der Personen, ein 30-jähriger Student, war in kritischem Zustand.