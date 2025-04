Die 1946 in den USA gegründete Marke Tupperware dürfte das bekannteste Beispiel für den Direktvertrieb sein. Die Plastik-Dosen wurden jahrzehntelang bei Parties in Wohnzimmern direkt an die Kundschaft verkauft. Doch mit der Insolvenz des US-amerikanischen Unternehmens im September 2023 war auch das Ende des Geschäftsbetriebes in Deutschland eingeläutet, weil der Nachschub versiegte. 2022 hatte der Umsatz nach offiziellen Zahlen weltweit noch 1,3 Milliarden Dollar betragen, das war jedoch ein Rückgang um 42 Prozent in fünf Jahren.