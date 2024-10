Trotz Tupperware-Insolvenz Verkaufspartys in Deutschland weiterhin erfolgreich

Im Wohnzimmer von Denise Sauer haben sich die Freundinnen inzwischen durch fünfzig Kerzendüfte geschnuppert. "Also meine Nase sagt das Gleiche wie ihre: Es reicht für heute." Doch bevor es Tomatensuppe aus den Töpfen der Gastgeberin gibt, wird bestellt. "Also bei Ikea und bei DM geht es nie unter 100 Euro. Und so ähnlich ist es hier auch." Sabrina und Sabine sind in Kauflaune. "Am Anfang habe ich mir so 50 Euro vorgenommen. Das Doppelte war es dann mindestens. Ich glaube, das letzte Mal waren es sogar 300 Euro, was ich dann bestellt habe."