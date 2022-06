Nach dem Start des 9-Euro-Tickets ist es mit Beginn des Pfingstwochenendes zu erheblichen Behinderungen im Regionalverkehr der Bahn gekommen. Davon waren auch Züge und Bahnhöfe in Mitteldeutschland betroffen.



Wie die Bundespolizei dem MDR mitteilte, musste etwa in Stendal ein Regionalzug in Richtung Uelzen komplett geräumt werden. Er sei zu voll gewesen und nur wenige Reisende wären freiwillig ausgestiegen. Daraufhin sei der Zug leer nach Uelzen gefahren.