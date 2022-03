Geflüchtete dürfen ihre Haustiere meist nicht in Erstaufnahmezentren mitnehmen - oftmals ein Schock.

Um die Tollwutgefahr zu minimieren, müssen ukrainische Tiere unbedingt von einem Tierarzt untersucht werden.

Helfer müssen bei der Aufnahme von Tieren einiges beachten.

Das Gästezimmer ist geputzt, Tierfutter steht bereit: Viele Haushalte in Mitteldeutschland bereiten sich in diesen Tagen auf tierischen Besuch vor, erzählt Katrin Thiemicke von der Tiernothilfe Leipzig. Weil Geflüchtete aus der Ukraine ihre Haustiere meist nicht in die Erstaufnahmezentren mitnehmen dürfen, können die Tiere jetzt bei freiwilligen Helfern Unterschlupf finden – auch bei Katrin Thiemicke. Kurzerhand hat sie außerdem die Facebook-Gruppe "Pflegeplätze für Tiere aus der Ukraine in Leipzig und Umgebung" ins Leben gerufen. Nach nur einem Tag hat die schon über 100 Mitglieder.

Schock bei der Ankunft: Tiere dürfen nicht ins Aufnahmezentrum

Das Katzenfutter in der Wohnung einer Helferin steht bereit - in verschiedenen Qualitätsgraden, um allen Essgewohnheiten gerecht zu werden. Bildrechte: MDR/Ines Schröder Die Idee zur Gruppe kam auf, weil andere Gruppen nur bundesweit Plätze vermittelten, erzählt Thiemicke: "Es gibt zig Gruppen, aber was nützt es in Leipzig, wenn da steht: Ich kann einen Platz anbieten in Düsseldorf?" Die Hilfsbereitschaft ist offenbar groß - doch groß sind auch die Probleme. Sie fangen oft schon an, wenn die Geflüchteten ihr Aufnahmezentrum erreichen: Das Sicherheitspersonal achtet darauf, dass keine Tiere die Einrichtung betreten. Hintergrund ist der Infektionsschutz: Anders als in Westeuropa ist die Tollwut in der Ukraine noch nicht ausgerottet. Eine Impfung und 21-tägige Quarantäne der Tiere ist daher Pflicht - kaum möglich in den beengten Verhältnissen einer Flüchtlingsunterkunft.

Für viele Geflüchtete ist das zunächst ein Schock: Nach den Strapazen der Flucht werden sie von ihren geliebten Haustieren getrennt. Anne Janta, Abteilungsleiterin im Leipziger Veterinäramt, erklärt, man versuche den Menschen mit Dolmetschern zu vermitteln, dass man ihnen die Tiere nicht auf Dauer wegnehme. Der eine oder andere sei aber, so Janta weiter, "trotz Kenntnis aller Fakten mit der Situation überfordert und weint. Da hilft uns kein Merkblatt, sondern nur Einfühlungsvermögen."

Wichtig: Als erstes zum Tierarzt gehen