Das gemeinnützige Medikamenten-Hilfswerk, das seinen Hauptsitz in Tönisvorst am Niederrhein hat, engagiert sich seit über 55 Jahren weltweit für die Gesundheit von Menschen. Die Vision: "Kein Mensch soll an einer behandelbaren Krankheit sterben müssen." Es gibt fast 150 haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter. Medeor hat auch Zweigstellen in Tansania und Malawi aufgebaut.



Im Not- und Katastrophenfall ist action medeor in der Lage, Arzneimittel, medizinisches Material und Instrumente in wenigen Stunden in Katastrophengebiete zu schicken. Um das zu gewährleisten, hat action medeor ein 4000 qm großes Pharmazielager mit verschiedenen Medikamenten, Bedarfsartikeln und Geräten. Im letzten Jahr wurden fast 20.000 Pakete in 75 Länder verschickt.



Das Medikamenten-Hilfswerk unterstützt aber auch die Ausbildung von Pharmazeutinnen und Pharmazeuten an Universitäten in Tansania und Ruanda, sowie eine Hebammenschule in Sierra Leone. Insgesamt gibt es derzeit 30 Gesundheitsprojekte, die von action medeor in aller Welt unterstützt werden, mehr als fünf Millionen Menschen werden damit erreicht.



Finanziert wird die Arbeit über Spenden und Fördergelder.