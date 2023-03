Diese Bilder gingen Anfang 2022 um die Welt: Blechschlangen, die aus Kiew herausdrängen. Staus an Tankstellen und an Grenzübergängen. Viele Ukrainer sind im Auto vor dem Krieg geflohen. Schätzungen gehen davon aus, dass Zehntausende Fahrzeuge mit ukrainischem Kennzeichen nach Deutschland gelangt sind.

Nur ein Bruchteil davon war in Unfälle verwickelt, sagt Sandra Schwarz. Sie ist die Geschäftsführerin des Vereins Verkehrsopferhilfe, einer Einrichtung der deutschen Kfz-Versicherer. "Nach heutigem Stand haben wir 262 Unfälle gehabt seit dem 1. Juni 2022, die durch unversicherte ukrainische Fahrzeuge auf dem Gebiet der Bundesrepublik verursacht worden sind. Das sind im Schnitt 28 pro Monat, also noch nicht mal einer pro Tag."

Etwa so viele, wie die Verkehrsopferhilfe monatlich durch andere nicht versicherte Autos zählt. Die Entschädigungsstelle hilft Menschen, die in Unfälle mit nicht versicherten Fahrzeugen hineingezogen werden, mit deutschen oder ausländischen Kennzeichen. Ausländische Fahrzeuge bekommen die Haftpflichtversicherung entweder in Form der sogenannten Grünen Karte, die in vielen Ländern der Welt gilt. Oder als Grenzversicherung, die zum Beispiel die deutschen KfZ-Versicherer anbieten. Eines von beiden ist auch für ukrainische Fahrzeuge seit dem 1. Juni 2022 verpflichtend.