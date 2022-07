Über den Christoper Street Day oder gleichgeschlechtliche Liebe wird meiner Meinung nach in den Medien so berichtet, als wenn das was Ungewöhnliches oder Besonderes ist. Dabei gehören auch Minderheiten mit Recht zum gesellschaftlichen Leben. Es ist nun mal so und man sollte das alles nicht so hervorheben oder überbewerten.

 Eberhard K., 67 Jahre, Saalekreis