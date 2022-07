MDRfragt Immer früher, immer öfter - werden Hitzewellen zum Problem?

Seit Jahren erleben wir immer öfter extreme Hitzeereignisse und -wellen. Auch 2022 hatte bereits erste Hitzerekorde auf Lager: Noch nie wurden in Deutschland so früh im Jahr so hohe Temperaturen gemesssen. Macht Ihnen diese Entwicklung Sorge? Sagen Sie uns Ihre Meinung bei MDRfragt!