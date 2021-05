Als Modellprojekt durften in Leipzig bereits wieder 1.000 Handball-Fans bei einem Bundesliga-Spiel dabei sein. Auch in Sachsen-Anhalt gibt es bald Lockerungen bei sportlichen Großveranstaltungen: Beim Boxen in Magdeburg am 5. Juni sind bis zu 1.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen, zu Handballspielen dürfen künftig sogar bis zu 1.500 Menschen ihre Mannschaften anfeuern.