Über die Befragung Während des SPUTNIK Spring Break (26. bis 29. Mai 2023) gab es in einer Festival-Sonder-Auflage von MDRfragt täglich wechselnde Befragungen zum Festival-Geschehen.



Diese Befragungen gingen daher explizit an alle, die vor Ort waren.

Insgesamt sind bei der SSB-Edition "MDRfragtDich" sind 580 Menschen angemeldet, darunter 399 aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen (Stand: 02. Juni 2023, 13.00 Uhr).



An der ersten Befragung zum Festival-Start "Auf welchen Act freut Ihr Euch am meisten?" haben sich 69 Festival-Gäste beteiligt.

An der Umfrage zu den Beweggründen, beim SSB dabei zu sein, haben sich 86 Menschen beteiligt.

An der Halbzeit-Befragung zu den Fragen: "Wozu tanzt es sich am besten?" und "Welcher Act hat Euch bisher am meisten geflasht?" haben sich 225 Festival-Gäste beteiligt und zur Frage, wer im kommenden Jahr auf jeden Fall das SSB zum Tanzen bringen sollte, beteiligten sich 227 Menschen.



Verteilung nach Altersgruppen (unter allen Registrierten:

16 bis 29 Jahre: 526 Teilnehmende

30 bis 49 Jahre: 51 Teilnehmende

50 bis 64 Jahre: 0 Teilnehmende

65+: 0 Teilnehmende



Die Beteiligung bei den täglich wechselnden Befragungen variiert, da es mit jedem Festivaltag mehr Registrierungen und mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer gab.



Aufgrund von Rundungen kann es vorkommen, dass die Prozentwerte bei einzelnen Fragen zusammengerechnet nicht exakt 100 ergeben.