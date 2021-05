MDR-Magazin "Umschau" seit 60 Jahren auf dem Bildschirm

Heute ist die "Umschau" ein Magazin, das sich kritisch mit Veränderungen in der Lebenswirklichkeit der Menschen vor allem im Osten Deutschlands auseinandersetzt. Zudem steht die Sendung dem Publikum als Ratgeber in fast allen Lebenslagen zur Seite. Das "Umschau"-Jubiläum ist für den MDR auch Anlass, nach vorn zu schauen.

Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor am MDR-Standort in Leipzig Bildrechte: MDR / Stephan Flad

Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor am MDR-Standort in Leipzig, verspricht: "Wir planen den Ausbau der Wirtschaftsberichterstattung im MDR auf allen Ausspielwegen. Wir wollen noch deutlicher zeigen, was Veränderungen in der Wirtschaft für unser Publikum in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bedeuten. Zudem wollen wir mehr Ratgeberinhalte anbieten."