Rücktrittsforderung Ministerin Spiegel machte trotz Flutkatastrophe Urlaub

Die Kritik an Bundesfamilienministerin Anne Spiegel wegen ihrer Rolle als Ministerin in Rheinland-Pfalz beim Hochwasser im vergangenen Jahr wächst. Spiegel fuhr wenige Tage nach der Flutkatastrophe vier Wochen in den Urlaub. Die Opposition fordert ihren Rücktritt.