Trotzdem verteilen die Ordnungsämter Knöllchen wegen der Plaketten – in Leipzig wurden bis Jahresende rund 9.000 Fahrerinnen und Fahrer ohne Plakette in der Umweltzone erwischt. In Magdeburg kamen bis kurz vor Jahresende knapp 3.000 Verstöße zusammen, in Halle knapp 100 – weitere Umweltzonen gibt es in Mitteldeutschland nicht. Die Stadt Leipzig hat dadurch nach eigenen Angaben Bußgelder in Höhe von rund 216.000 Euro eingenommen.