Urteil des Bundesfinanzhofs Homeoffice: Umzugskosten wegen Arbeitszimmer nicht steuerlich absetzbar

17. April 2025, 20:43 Uhr

Wer in der gleichen Stadt wegen eines Arbeitszimmers in eine größere Wohnung umzieht, kann die Umzugskosten in der Regel nicht von der Steuer absetzen. Das hat der Bundesfinanzhof entschieden.