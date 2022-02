Am Montagnachmittag waren auf eingleisiger Strecke zwei S-Bahnen zusammengestoßen. Dabei wurde ein Fahrgast getötet, 18 Menschen kamen verletzt in Krankenhäuser - unter ihnen auch die beiden Zugführer. Darüber hinaus wurden etwa 25 Menschen mit leichten Verletzungen noch vor Ort ambulant behandelt. Zudem entstand ein Sachschaden in Millionenhöhe. In den beiden Zügen saßen jeweils rund 60 Menschen.