Die Zahl der Toten und Verletzten bei Verkehrsunfällen ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Das geht aus der Unfallstatistik für 2022 hervor, die das Statistische Bundesamt am Freitag vorgestellt hat. Als Grund führte die Behörde an, dass auf den Straßen wieder mehr Fahrzeuge, Radfahrer und Fußgänger unterwegs gewesen seien als in den ersten beiden Corona-Jahren. 2020 und 2021 gab es wegen Lockdowns, Homeoffice und Homeschooling spürbar weniger Verkehr.

In Mitteldeutschland starben 355 Menschen bei Verkehrsunfällen: 152 in Sachsen-Anhalt, 118 in Sachsen und 85 in Thüringen.