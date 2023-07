Eine Unwetterfront ist in der Nacht zu Mittwoch über Bayern gezogen und hat den Bahnverkehr im Freistaat stark beeinträchtigt. Meldungen über Verletzte gab es zunächst nicht.

Abgebrochene Äste blockieren eine Straße in Herrschling Am Ammersee. Bildrechte: dpa Zahlreiche umgestürzte Bäume und beschädigte Oberleitungen sorgten am Morgen in weiten Teilen Bayerns für Einschränkungen im Bahnverkehr. Im gesamten Netz der S-Bahn München waren am Morgen zunächst keine Fahrten möglich. Der Deutschen Bahn zufolge hat es am Morgen auch Beeinträchtigungen im Regional- und Fernverkehr gegeben.



In den Landkreisen Rosenheim und Ingolstadt mussten Einsatzkräfte aufgrund des Unwetters laut Polizeiangaben mehr als 200 Mal ausrücken. Dort beschränkten sich die Notfälle größtenteils auf entwurzelte Bäume und abgerissene Äste.

Das Unwetter hat außerdem für zahlreiche Stromausfälle in Bayern gesorgt. Wie ein Sprecher mitteilte, war das Netz der Bayernwerk Netz GmbH in den Regionen Oberbayern und Ostbayern betroffen. Auch am Morgen seien noch Tausende Haushalte ohne Strom, die Wiederversorgung gehe jedoch zügig voran, hieß es. Grund für die Ausfälle waren den Angaben zufolge Blitzeinschläge in mehrere Umspannwerke.

Mitteldeutschland blieb verschont

Nach Angaben des MDR-Wetterstudio fiel in den frühen Morgenstunden nur in der Altmark und der Oberlausitz etwas Regen. Dafür verzeichneten viele Wetterstationen in Mitteldeutschland eine tropische Nacht mit Tiefstwerten über 20 Grad.

Schäden auch in Baden-Württemberg und Saarland

Am Dienstagabend waren schwere Unwetter vom Osten Frankreichs in Richtung Südwest-Deutschland gezogen. Dabei war es den örtlichen Polizeibehörden zufolge vor allem zu umgeknickten Bäumen und abgedeckten Dächern gekommen. In einigen Regionen in Baden-Württemberg hätte es auch Verletzte gegeben.

Sturm im saarländischen Asweiler. Bildrechte: IMAGO / BeckerBredel Im Saarland hat ein Sturm in Asweiler 30 Häuser beschädigt. Ob es sich um einen Tornado handelte, war zunächst noch unklar. Verletzt wurde niemand. Der Wind habe in einer Schneise von etwa 100 Metern gewütet, berichtete ein Sprecher des Lagezentrums in Saarbrücken. Ein großes Aufgebot von Feuerwehr, THW und Polizei war vor Ort.