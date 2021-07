Unwetter Häuser in der Eifel eingestürzt – zahlreiche Vermisste

Im Ort Schuld in der Eifel werden nach dem Einsturz von sechs Häusern etwa 30 Menschen vermisst. nach Polizeiangaben sind 25 weitere Häuser instabil und drohen einzustürzen. Ein Polizeisprecher sagte, die Lage in dem Ort sei unübersichtlich. "Sehr viele" Menschen befinden sich demnach auf den Hausdächern, die Rettungseinsätze liefen auf Hochtouren. Insgesamt werden nach heftigen Regenfällen in der Eifel in Rheinland-Pfalz zwischen 50 und 60 Menschen vermisst.