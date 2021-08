Tief "Manfred" sorgt für gebietsweise ergiebigen Dauerregen in Mitteldeutschland. Wie MDR-Meteorologe Jörg Heidermann sagte, erreichten erste Gewitter am Sonntagnachmittag bereits Thüringen.



Das größte Problem sei jedoch der Dauerregen. Bis zum Montagabend bzw. Dienstagmorgen seien lokal Niederschlagsmengen von mehr als 100 Liter pro Quadratmeter möglich. "Durch eingelagerte Gewitter kann es auch punktuell noch mehr werden. Damit muss auch mit Überflutungen gerechnet werden", warnte Heidermann.



Ein Schwerpunkt zeichnete sich nach Angaben des MDR-Meteorologen zunächst vom Thüringer Becken über das südliche Sachsen-Anhalt, das Leipziger Land bis in die sächsische Oberlausitz ab.