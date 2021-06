Gewitter kommen kaum voran

MDR-Meteorologe Jörg Heidermann erwartet örtlich unwetterartige Gewitter vom Harz über Thüringen bis in den Westen Sachsens. Das Problem dabei sei eine windschwache Lage. Das bedeute, dass die Schauer und Gewitter, die entstünden, nicht richtig oder nur sehr langsam von der Stelle kämen. Sie könnten so in kurzer Zeit große Regenmengen bringen. Auch Hagel sei möglich.

Am Wochenende nur im Norden trocken

Auch am Wochenende erwartet der Deutsche Wetterdienst schwül-warmes und gewittriges Wetter. Dabei muss in der Mitte Deutschlands bis in den Süden und Südosten hinein mit erneuten Unwettern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen gerechnet werden.

Über viel Sonne und nur wenig Wolken kann sich dagegen der Nordosten freuen. Nach Angaben von MDR-Meteorologe Heidermann bleibt es auch in der Oberlausitz meist trocken. In der Altmark seien unwetterartige Schauer und Gewitter nicht wahrscheinlich.

Unterwetter bereits im Ruhrgebiet und im Münsterland

Am Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag hatten Unwetter bereits in Teilen des Ruhrgebiets und des Münsterlands zu zahlreichen Feuerwehr-Einsätzen geführt. Hier waren Keller voll gelaufen und Straßen überflutet worden.