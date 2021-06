"Die laden zum Teil gigantische Wassermassen ab", sagte ein Sprecher des DWD in Leipzig. Örtlich könnten demnach am Samstag bis zu 50 Liter Wasser niedergehen, auch Hagel und Sturmböen werden erwartet. Wie schon am Freitag sollen diese Unwetter allerdings nur örtlich streng begrenzt auftreten: Während also in einem Ort die Wolken aufbrechen, kann es schon im Nachbarort vergleichsweise ruhig bleiben. Die Warnungen des Wetterdienstes gelten bis Samstag um 24 Uhr. Am Sonntag soll es dann in weiten Teilen Mitteldeutschlands trocken bleiben, teilweise kann es aber wieder zu Gewittern kommen.