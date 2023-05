Schadensbilanz 2022 Millionenschwere Unwetterschäden an Autos in Mitteldeutschland

Die Autoversicherer mussten im vergangenen Jahr in Mitteldeutschland Schäden in Höhe von 54 Millionen Euro begleichen. Während in Sachsen und Thüringen kein Anstieg zu 2021 verzeichnet wurde, stiegen die Schäden in Sachsen-Anhalt um mehr als das Doppelte. Bundesweit verzeichneten die KfZ-Versicherer mit 900 Millionen Euro zehn Prozent weniger Schäden als erwartet.