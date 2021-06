Sturmböen und Starkregen Unwetter sorgen erneut für Chaos in Süddeutschland

Schwere Gewitter führten auch in Frankfurt zu Überschwemmungen. Bildrechte: picture alliance/dpa | Arne Dedert

In Hessen traf das Unwetter vor allem Frankfurt, Darmstadt und Wiesbaden. Zahlreiche Straßen und Keller wurden überflutet.



Allein in Frankfurt am Main seien am Dienstagabend binnen zwei Stunden mehr als 600 Einsätze gemeldet worden, teilte die Feuerwehr mit. Etliche Autos blieben in überfluteten Unterführungen liegen.