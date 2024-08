Unwetter Starkregen zieht über Mitteldeutschland

Die erwarteten Unwetter haben in Mitteldeutschland erreicht. Nach Angaben des MDR-Wetterstudios fielen seit gestern Abend im Harz örtlich bis zu 80 Liter Regen pro Quadratmeter. In Nordhausen in Thüringen musste die Feuerwehr drei Straßen wegen Überflutung sperren. "Die stärksten Niederschläge sind durch", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). In Oelsnitz im Vogtland standen ebenfalls Straßen unter Wasser. Keller liefen voll.