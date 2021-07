Dreyer und Laschet wenden sich an Betroffene

Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, hat sich am Morgen über den Nachrichtendienst Twitter an die Betroffenen gewandt. Sie schrieb: "Das Unwetter hat unser Land hart getroffen. Ich bange mit allen, die in Gefahr sind." Sie danke allen Helfern und Einsatzkräften, die unermüdlich mit großem Einsatz gegen die Wassermassen ankämpften. Dreyer zufolge wolle sich die Landesregierung auch am Donnerstag zu einer Sondersitzung treffen, um über die aktuelle Lage zu sprechen.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident, Armin Laschet, hat derweil seinen geplanten Besuch bei der Klausur der CSU-Landesgruppe abgesagt und ist in der Nacht nach NRW zurückgekehrt. Am Donnerstag will Laschet die von den Unwettern besonders betroffene Stadt Hagen besuchen, teilte die Staatskanzlei mit. Zudem will er über die Folgen der Unwetter in Nordrhein-Westfalen informieren und mögliche Hilfen des Landes in den Fokus nehmen.

Merkel zeigt sich erschüttert

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich erschüttert zu den Überschwemmungen im Westen Deutschlands geäußert. Merkel erklärte, ihr Mitgefühl gelte den Angehörigen der Toten und Vermissten. Sie danke von Herzen den vielen unermüdlichen Helferinnen, Helfern und Einsatzkräften.

Auch Vize-Kanzler Olaf Scholz will am Donnerstag in die betroffenen Gebiete reisen. Er sprach zudem den Betroffenen Hilfe vom Bund zu und betonte: "Die Menschen im Katastrophengebiet sind in Not, die Schäden sind immens. Da muss der Bund mitanpacken."

Vier Menschen in Ahrweiler ums Leben gekommen

In mehrere Landkreisen in Rheinland-Pfalz wurde der Katastrophenfall ausgerufen. Im Landkreis Ahrweiler sind vier Menschen nach schweren Überflutungen ums Leben gekommen. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei in Koblenz am Donnerstagmorgen. Die genauen Umstände seien noch unklar. Die Opfer wurden demnach an mehreren Orten gefunden.