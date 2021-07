Sommerzeit ist Gewitterzeit. Auch in den vergangenen Wochen blitzte es häufig über Deutschland. Besonders in Thüringen kam es in einzelnen Orten dabei zu Unwettern und Überschwemmungen. Damit die Menschen vor solchen Extremwetterereignissen gewarnt sind, gibt es Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Ausgespielt etwa über die Warnwetter-App des DWD, aber auch private Dienstleister übernehmen die Warnungen.