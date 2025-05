Auch in diesem Jahr hat das Auswärtige Amt frühzeitig seine Reisehinweise für beliebte Urlaubsregionen aktualisiert. Darin informiert das Ministerium über mögliche klimabedingte Risiken im Sommer – etwa Hitzewellen mit Temperaturen über 40 Grad Celsius in Griechenland, Waldbrände in Frankreich und Spanien oder Dürren in Süditalien. Um eine formale Reisewarnung handelt es sich dabei jedoch nicht.