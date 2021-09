Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt hat die Rechte von Arbeitgebern gestärkt, eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ihrer Arbeitnehmer infrage zu stellen. Das Gericht entschied am Mittwoch vor dem Hintergrund einer Klage aus Niedersachsen, dass ein Zweifel gerechtfertigt ist, wenn die Krankschreibung mit einer Kündigung Hand in Hand geht (Aktenzeichen: 5 AZR 149/21).