Im Prozess um ein verdurstetes jesidisches Mädchen im Irak hat das Oberlandesgericht in Frankfurt am Main den Angeklagten am Dienstag zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Richter sprachen den 29-jährigen Anhänger der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" unter anderem wegen Völkermords und Verbrechen gegen die Menschlichkeit mit Todesfolge schuldig. Das Urteil entsprach weitgehend der Anklageforderung. Die Verteidigung hatte keinen Antrag gestellt.