Urteil BGH: Goldener "Lindt"-Hase genießt Markenschutz

Millionenfach wird der "Lindt-Goldhase" jährlich verkauft - mit Abstand am häufigsten von allen Schoko-Osterhasen in Deutschland. Die Konkurrenz darf ihre Schokohasen nicht ohne Weiteres ebenfalls in Goldpapier wickeln – das hat der Bundesgerichtshof nun entschieden.