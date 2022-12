Mit dem Urteil entsprach das Gericht der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert. Die Angeklagte selbst hatte erst am Ende des Prozesses ihr Schweigen gebrochen. Sie sagte, es tue ihr leid, was alles geschehen sei. Sie bereue, "dass ich zu der Zeit gerade in Stutthof war. Mehr kann ich nicht sagen."

Der Prozess hatte am 30. September 2021 begonnen. Die Angeklagte hatte sich anfangs dem Verfahren nicht stellen wollen. Am ersten Verhandlungstag verschwand sie frühmorgens aus ihrem Seniorenheim in Quickborn im Kreis Pinneberg. Die Polizei griff sie Stunden später auf einer Straße in Hamburg auf. Das Gericht erließ einen Haftbefehl. Die damals 96-Jährige verbrachte fünf Tage in Untersuchungshaft.