Trump-Effekt? Reiseunternehmen spüren teilweise Rückgang bei USA-Buchungen

Kohlenberg kommentiert sie so: "Man weiß und wusste auch vorher schon, dass es Festsetzungen in den USA gibt." Es habe immer schon zu Problemen kommen können, wenn man etwa "einen falschen Grund angegeben hat in seinem ESTA-Formular, also der elektronischen Einreisegenehmigung", oder wenn man zu viel arbeite, wenn man zu lange bleibe oder vorher mal in den USA angeklagt gewesen sei. Das sei unter der Biden-Regierung die letzten vier Jahre genauso gewesen.