Deshalb handle es sich auch explizit nicht um einen Urlaub, so Raab. Sie ergänzt, dass Tarifverträge bisher nur ein bis zwei freie Tage vorsehen würden und darüber hinaus Urlaubstage angespart werden müssten. Väter können allerdings auch jetzt schon direkt nach der Geburt in Elternzeit gehen .

Gewerkschafterin Raab sieht in der Regelung aber auch einen Schritt hin zu einer stärkeren Aufteilung von Sorgearbeit in der Partnerschaft: "Und ein ganz wichtiger Aspekt ist für uns, dass diese Notwendigkeit der partnerschaftlichen Verteilung von Sorgearbeit sichtbar wird in den Unternehmen. Also es ist nicht mehr nur die Mutter betroffen von dem Ereignis Geburt, sondern es ist auch der Partner, die zweite Person des Vertrauens, die daran beteiligt ist."