Auf Nachfrage von MDR AKTUELL teilte die Rügenwalder Mühle schriftlich mit: "Bei der Herstellung unserer Produkte achten wir grundsätzlich auf eine schlanke Zutatenliste. Zusätzlich arbeiten wir konsequent an der Reduktion unserer Liste an Zutaten und am Austausch von Zusatzstoffen. Unsere Strategie war von Anfang an, dass wir Produkte entwickeln, die genauso aussehen, ebenso lecker schmecken und den gleichen Biss wie die Referenzprodukte aus Fleisch haben. Ohne den Einsatz von gewissen Zusatzstoffen und Aromen ist es allerdings nicht möglich, diesen Geschmack bei Fleischersatz zu erreichen."