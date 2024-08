Der erste Teil des Films mit dem Titel "Falsche Fährte" ist am 26. August um 23.35 Uhr in "Das Erste" zu sehen. Der Podcast "ARD Crime Time" zum Film "ARD Crime Time – Das Phantom mit dem Messer" erscheint am 7. September in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcast gibt. Host ist Felix Gebhardt, er spricht mit dem Autor Danny Voigtländer und dem Produzenten Klaus Wollscheid über den Fall.