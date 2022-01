Insgesamt seien seit Ende November 2021 in Deutschland 51.472 Fälle der Omikron-Variante zugeordnet worden (Datenstand 7. Januar), so das RKI – davon 411 in Sachsen, 44 in Sachsen-Anhalt und 88 in Thüringen. Zeitlich ist Mitteldeutschland bei der Omikron-Verbreitung also im positiven Sinne Nachzügler.