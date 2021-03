Etwa 40 Themen seien dieses Jahr in die engere Auswahl gekommen, rund zehn mehr als sonst. Über diese stimmt eine Jury aus Wissenschaftlern und Journalisten ab. Diesmal auf Platz eins: Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das Hass in sozialen Netzwerken bekämpfen soll. Davon soll es bald eine Neufassung geben.

Auf Platz zwei steht das NATO Manöver " Defender 2020 ". Darauf folgen die Themen Gewalt in der Schwangerschaft, Armut bei jungen Erwachsenen und Sozialunternehmen in der Krise. Auf den hinteren Plätzen stehen rechtsextreme Organisationen unter Türkischstämmigen, Menschenrechte in Nigeria und Terrorismusbekämpfung in der EU.

Die Reihenfolge sei aber eigentlich gar nicht so wichtig, erklärt der INA-Geschäftsführer: "Tatsächlich bedienen wir natürlich mit diesen Top Ten ein bisschen die Medienlogik, denn Medien lieben Rankings. Letztlich ist es ja so: Alle diese Themen gehören in die Öffentlichkeit, denn für jedes einzelne dieser Themen sagen wir, das ist relevant, und das geht die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland an."