Und trotzdem stehe laut Pielhau in einem Strafverfahren erstmal der Täter im Vordergrund, nicht das Opfer und jeder Fall sei eine Einzelfallentscheidung. Auch die Bandbreite dessen, was als Vergewaltigung gilt, sei sehr groß.

Katharina Göpner ist Co-Geschäftsführerin beim Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe. 227 Beratungsstellen haben sich dem Verband angeschlossen. Göpner sagt: "Wir wissen aus der Erfahrung der Arbeit der Beratungsstellen, dass im Gericht oft Wissen über sexualisierte Gewalt, Vergewaltigungen und ihre Folgen fehlt. Zum Beispiel: Was für ein Bild gibt es von einer Vergewaltigung oder wie die auszusehen hat oder was gibt es für Bilder darüber, wie sich Betroffene verhalten in solchen Situationen? Und Betroffene machen deshalb häufig die Erfahrung, dass ihnen nicht geglaubt wird oder ihnen eine Mitschuld gegeben wird an dem, was passiert ist."