60 Sonderzüge sollten in der Zeit zwischen dem 20. Dezember und dem 1. Januar zusätzlich unterwegs sein, teilte der Konzern bereits am vergangenen Donnerstag mit. Das entspricht laut Bahn rund 35.000 zusätzlichen Sitzplätzen. Sie sollen vor allem auf den stark nachgefragten Verbindungen wie Berlin-Göttingen-Frankfurt oder Köln-München über Frankfurt und Stuttgart eingesetzt werden. Die Bahn rät in jedem Fall zu einer Sitzplatzreservierung: Wer ein Ticket, aber keinen Sitzplatz gekauft hat, riskiert im Falle eines überfüllten Zuges wieder aussteigen zu müssen.



Die Bahn verzeichnet schon in der gesamten Woche vor Weihnachten überdurchschnittlich viele Reisende. Auch für die Woche zwischen den Jahren rechnet die DB mit einer gleichmäßig verteilten hohen Nachfrage. Gleiches gilt für den Rückreiseverkehr, wobei laut Bahn insbesondere der 1. und 2. Januar verstärkt für die Heimreise genutzt werden.