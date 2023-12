Bildrechte: picture alliance/dpa/Jonas Walzberg

60 Sonderzüge sollten in der Zeit zwischen dem 20. Dezember und dem 1. Januar zusätzlich unterwegs sein, teilte der Konzern bereits am vergangenen Donnerstag mit. Das entspricht laut Bahn rund 35.000 zusätzlichen Sitzplätzen. Sie sollen vor allem auf den stark nachgefragten Verbindungen wie Berlin-Göttingen-Frankfurt oder Köln-München über Frankfurt und Stuttgart eingesetzt werden. Die Bahn rät in jedem Fall zu einer Sitzplatzreservierung: Wer ein Ticket, aber keinen Sitzplatz gekauft hat, riskiert im Falle eines überfüllten Zuges wieder aussteigen zu müssen.



"Mit besonders hohen Auslastungen ist auf den Hauptstrecken zu rechnen, welche die großen Städte verbinden. Schon im "Normalverkehr" sind zum Beispiel die Züge des RE 6 zwischen Leipzig und Chemnitz sehr gut ausgelastet. Aber auch auf dem RE 3 zwischen Hof und Dresden oder Nah- und Fernverkehrszüge nach/über bzw. von Magdeburg, Leipzig oder Dresden werden voraussichtlich gut nachgefragt sein", sagt Markus Haubold vom Fahrgastverband Pro Bahn. Auch er rät, sofern möglich, zu Sitzplatzreservierungen.



Die Bahn verzeichnet schon in der gesamten Woche vor Weihnachten überdurchschnittlich viele Reisende. Auch für die Woche zwischen den Jahren rechnet die DB mit einer gleichmäßig verteilten hohen Nachfrage. Gleiches gilt für den Rückreiseverkehr, wobei laut Bahn insbesondere der 1. und 2. Januar verstärkt für die Heimreise genutzt werden.