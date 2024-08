Verkehrsverbünde Ostsachsen ZVON und VVO sollen fusionieren – endlich einheitliche Preise und Fahrpläne?

29. August 2024, 08:21 Uhr

In der einen Region kostet eine zweistündige Bahnfahrt vier Euro, in der anderen drei. In der einen darf man Fahrräder im Zug mitnehmen, in der anderen nicht. Diese Unterschiede kommen dadurch zustande, dass es in Deutschland mehr als sechzig Tarif- und Verkehrsverbünde gibt. In Ostsachen schließen sich nun zwei zusammen. Was bedeutet das für den öffentlichen Nahverkehr?