Verkehrssicherheit Regelmäßiger Sehtest für Autofahrer?

Wer in Deutschland eine Pkw-Fahrerlaubnis machen will, muss zuvor einen Sehtest absolvieren. Ist der Führerschein erst mal in der Tasche, wird die Sehtauglichkeit nur dann wieder in Frage gestellt, wenn man einen Unfall baut. Wie kann das sein, wo sich doch die Sehstärke im Alter maßgeblich verschlechtert? Das fragt sich auch MDR-AKTUELL-Hörerin Marlen Uhlig, die selbst Optikerin ist: "Warum muss nicht jeder Besitzer einer Fahrerlaubnis in Deutschland diesen Test ab einem gewissen Alter machen?"