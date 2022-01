"Wir gehen mal in unsere Region hier. Das Gestrichelte sind die Eisenbahnlinien. Und die roten sind die Buslinien." Ron Böhme, der Chefverkehrsplaner des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes (MDV), zeigt auf einen Bildschirm mit der Karte des Großraums Leipzig-Halle und deutet mit dem Finger auf verschiedenfarbige Linien.

Die Schiene gibt das Grundnetz vor

Dabei baut der Fahrplan eines Verkehrsverbundes mit allen Busangeboten meistens auf den Verkehr des Eisenbahnnetzes auf, erklärt Böhme: "Durch die begrenzten Kapazitäten der Schiene gibt es das Grundnetz vor und der Bus wird so geplant, dass er zum Zug hinfährt und die Fahrgäste wieder wegbringt. Und wenn sich bei der Schiene was verändert, muss der Bus dann mitrücken, damit die Anschlüsse nach wie vor passen."

"Doppelt so viele Fahrgäste wie bisher"

Zudem werde geschaut: Wo sind die wichtigen Punkte, wo Gewerbegebiete, wo Wohngebiete, wo vielleicht wichtige Ärztezentren, also so genannte Points of Interest? "Damit man die mit einem Linienlauf möglichst alle abdeckt, ohne dass der Linienverlauf wiederum zu lang wird", erklärt Böhme.

Angebote müssen ausgebaut werden

Daher müssten laut Böhme die Angebote ausgebaut und die Fahrpläne engmaschiger werden. Man brauche längere Fahrzeuge, zum Beispiel bei der S-Bahn, aber auch mehr Fahrten: "Bei der Schiene müssen wir natürlich sehen, dass die Trassen irgendwo begrenzt sind. Also da muss man sicherlich an dem einen oder anderen Punkt ausbauen, damit dann auch mehr Züge auf die Strecke passen. Und beim Bus ist es notwendig dann, die Vertaktung deutlich zu verbessern und das Angebot so auszubauen, dass man zu den Zeiten, wenn die Bevölkerung fahren möchte, auch ein Angebot hat."