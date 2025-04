Marion Weitemeier: Wir empfehlen, auf alle Fälle den Abschluss einer Laubenversicherung. Eine Laubenversicherung ist eine Kombination aus einer Wohngebäude- und einer Hausratversicherung. Das heißt, die Laube ist dann auch gegen Sturm, Hagelschäden, Überschwemmung und so weiter gesichert. Aber auch der Hausrat ist geschützt, also Möbel, aber auch Gartengeräte. Und wenn man sich anguckt, was in deutschen Kleingärten so alles zu Hause ist, dann sieht man schon, dass da viel Gerät ist und die Kleingärtner ihre Laube liebevoll ausgebaut haben. Da ist es schon empfehlenswert, die zu versichern.